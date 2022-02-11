'Teşkilatın göz bebeğiydi!' Arka Sokaklar'ın Engin Müdür'ü öldü mü? İlker İnanoğlu diziden...

Arka Sokaklar dizisi, bu akşam 614. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken detay ise Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri oldu. Peki Engin Komiser öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Kanal D'de 16. sezonuyla ekranlarda olan fenomen dizi Arka Sokaklar, 614. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı dizinin fragmanında İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri fragmana damga vurdu.

Komiser Engin'in fotoğrafının yer aldığı cenaze töreni, "İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu" sorusunu gündeme getirdi.

Peki Arka Sokaklar'da Engin Balkan öldü mü? İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR ENGİN KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekibi Engin Balkan'ın cenaze törenine katılıyor.

"ŞEHİT ENGİN BALKAN TEŞKİLATIN GÖZ BEBEĞİYDİ"

Arka Sokaklar'ın 614. yeni bölüm fragmanında ekibin engin Balkan'ın fotoğrafının olduğu törene gidiyor. Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise fragmana damga vuruyor.

Ancak Engin Komiserin öldüğüne ve diziden ayrıldığına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar yeni bölümde netleşecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

Engin’in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena’yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.