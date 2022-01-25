Teşkilat'ın Halit Başkan'ı gözlerden uzak tutuyor ama... Eşinin güzelliğini gören mest oldu

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı gözlerden uzak tutuyor ama... Eşinin güzelliğini gören mest oldu

EDHO dışında Façalı Dayı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp, şimdilerde Teşkilat dizisinde yer alıyor. Dizide Halit Başkan'ı canlandıran oyuncu, eşi ile gündem oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalı Haşmet Dayı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp, geniş kitlelerce tanındı.

Diziden sezon finalinden ayrılan usta oyuncu, ekranlara çok fazla ara vermek istemedi ve TRT'ye geçti.

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat ile el sıkışan Turgut Tunçalp, Halit Başkan karakterine hayat vermeye başladı.

Yeniden seyircisinin karşısına çıkan oyuncu, kariyerinin zirvesine hızlı adımlarla tırmanmaya başladı.

Hem iş hayatında hem de özel hayatında mutluluğu bulan Turgut Tunçalp, eşinin güzelliği ile gündeme geldi.

Özel hayatını sadece kendi sosyal medya hesabından paylaşan ve basından uzak tutan oyuncunun eşi güzelliği ile görenleri büyüledi.

TURGUT TUNÇALP'İN EŞİ İLAYDA

2019 yılında dünyaevine girdiği eşi İlayda Tunçalp ile aşk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Turgut Tunçalp, hayranlarının beğenisini kazandı.

Eşini sevdiğini her fırsatta dile getiren ve eşinin güzelliği ile gündem olan oyuncu, oldukça romantik...

Tunçalp, eşiyle verdiği mutluluk pozlarına ''Güzel kalpli güzel karım. Seni çok seviyorum'' ve ''Allah bizi ölene dek ayırmasın'' gibi notlar yazmayı ihmal etmiyor.

Oyunculuk hayatına Doktorlar dizisi ile başlayan ve birçok projede yer alan Turgut Tunçalp, özel hayatındaki dikkati ile taktir topladı.