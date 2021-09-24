Teşkilat'ın ikinci sezonu gümbür gümbür geliyor! Tam 9 oyuncu katıldı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen dizisi Teşkilat, ikinci sezonuna bomba gibi hazırlandı. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin kadrosuna tam 9 yeni oyuncu katıldı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi, 2. sezonunu 26 Eylül Pazar akşamı açıyor.

İlk bölümünden bu yana reyting rekorları kıran Teşkilat'ın yeni sezonu da nefes kesen maceralara sahne olacak.

Teşkilat'ın ilk sezonunda ölmeden ölmeyi kabul eden ekip üyeleri, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için Yunanistan'dan Fransa'ya Almanya'dan Suriye'ye kadar birçok farklı coğrafyada soluk kesen maceralara atılmıştı.

Dizinin yeni sezonunda da ekip adeta dünya turu atacak. Teşkilat'ın güncel jeopolitik gelişmeleri de ele alan hikayesi, yine dünyanın birçok farklı coğrafyasına uzanacak.

OYUNCU KADROSU GÖZ KAMAŞTIRACAK

Teşkilat, yeni sezonda kadrosuna dahil ettiği birbirinden ünlü isimlerle de adından söz ettirecek. Fenomen yapıma yeni sezonda tam 9 oyuncu birden katıldı.

Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp, Mustafa Açılan, Ali Öner, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Nil Günal, Hilal Öztunca, 'Teşkilat' macerasına heyecanlı hikayeleri ve çok konuşulacak karakterleri ile katılacak.

Teşkilat, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine zirveden inmeyecek.

GÜRKAN UYGUN

HAKAN BOYAV

TURGUT TUNÇALP

MUSTAFA AÇILAN

ALİ ÖNER

BÜLENT BİLGİÇ

MEHMET ERGENÇ

NİL GÜNAL

HİLAL ÖZTUNCA