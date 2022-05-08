Teşkilat'ın Pınar'ı derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Teşkilat'ın Pınar'ı derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Teşkilat dizisinde Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler, özel bir dergi için objektif karşısına geçti. Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz veren Şenler, takipçilerinden tam not aldı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünden mezun olan Ezgi Şenler, oyunculuğa Bodrum Masalı dizisiyle adım attı.

Ardından Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk gibi dizilerde rol alan Ezgi Şenler, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan dizide hayat verdiği Pınar karakteriyle dikkati çeken Şenler, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Duru güzelliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

''Sana kırmızı çok yakışıyor''

Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan Ezgi Şenler, özel bir dergi için kamera karşısına geçti.

Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz veren Ezgi Şenler, çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Kırmızı elbsesini yeşil bağlamalı bir topuklu ayakkabı ile kombinleyen 28 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

Güzel oyuncuya, ''Sen neymişsin ya'', ''Bu nasıl bir güzellik'', ''Sana kırmızı çok yakışıyor'', ''Havalar soğuk hasta olursun'' yorumları yapıldı.