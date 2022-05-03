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    • Teşkilat'ın Pınar'ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

    Teşkilat'ın Pınar'ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

    Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler, özel bir dergi için objektif karşısına geçti. Sere serpe yere uzanıp poz veren Şenler, göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 16:08
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    Teşkilat'ın Pınar'ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

    28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ezgi Şenler, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünden mezun oldu.

    Oyunculuğa Bodrum Masalı isimli dizi ile başlayan Ezgi Şenler; Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk gibi dizilerde boy gösterdi.

    Şimdilerde başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Gürkan Uygun'un yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Şenler, hayat verdiği Pınar karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Şenler, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

    Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, son pozlarıyla da ilgi odağı oldu.

    Ezgi Şenler'den derin dekolteli paylaşım

    Özel bir dergi için kamera karşısına geçen Ezgi Şenler, sere serpe yere uzanıp poz verdi.

    Derin göğüs dekolteli kahverengi bir elbise tercih eden Şenler, çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

    Kusursuz fiziğini gözler önüne seren 28 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı, beğeni yağmuruna tutulurken ''Sen neymişsin ya'', ''Bu neyin güzelliği arkadaş'', ''Bir an öbür tarafa gittim geldim'' yorumları yapıldı.

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #1

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #2

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #3

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #4

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #5

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #6

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #7

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #8

    Teşkilat ın Pınar ı sere serpe yere uzandı, derin dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Sen neymişsin ya #9


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