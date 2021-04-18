Teşkilat'ın Şef'i Ahmet Utlu kimdir? Gazeteci Ahmet Utlu hakkında bilgiler..

Ünlü gazeteci Ahmet Utlu, TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, her hafta büyük bir merakla beklenen dizide Şef karakterini canlandıracak olan Ahmet Utlu kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan MİT destekli Teşkilat dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Teşkilat dizisinin kadrosuna ünlü gazeteci Ahmet Utlu katıldı.

Gazeteci Ahmet Utlu, dizide Şirket’in önemli isimlerinden biri olan ve 'Şef' namıyla tanınan gizemli bir karaktere hayat verecek.

Bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri, yeni karakter hakkında araştırmalarına başladı. Ahmet Utlu'nun hayat vereceği karakterle birlikte kendi yaşamı da merak ediliyor.

Peki, Teşkilat'ın Şef'i Ahmet Utlu kimdir? İşte, Gazeteci Ahmet Utlu hakkında bilgiler..

TEŞKİLAT ŞEF KİMDİR?

Tecrübeli bir ajan olan 'Şef' yıllarca sahada operasyonlara katılmış ve ‘Şirket’ adına birçok faaliyette bulunduktan sonra saha operasyonlarından çekilmiştir.

Restoran işletmecisi olarak görünen Şef karakteri, 'Çiftlik' adını verdiği eğitim kampında eşsiz yeteneklerle donatılmış casuslar yetiştirmektedir. Şef’in yetiştirdiği bu özel yetenekli ajanlar genelde yetimlerden seçilmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren zorlu eğitimlerden geçen Şefîn ajanları, tüm dünyada Şirket adına faaliyet göstermekte ve mutlak suretle Şef’e itaat etmektedir.

Teşkilat'ın son bölümünde Ceren’i son anda namlunun ucundan kurtaran ve ardından nasihatleri ile yol gösteren Şef, hikayede dengeleri değiştirecek bir isim olduğunun sinyallerini verdi.

AHMET UTLU KİMDİR?

1960 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Utlu, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nden mezun olmuştur. 1991 yılına kadar Sabah Gazetesi'nde gazeteci ve fotoğrafçı olarak görev yapmış ve 1991-1994 yılları arasında serbest gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalışmıştır.

1992 yılına kadar Türkiye'deki gazetelerde ve yabancı haber ajansları için foto muhabirlik ve savaş muhabirliği yapan Utlu, 1992 yılında Renç Koçibey ile birlikte Paris-Dakar rallisine katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.

1993 yılında Sezen Aksu'yla evlenen Utlu'nun bu evliliğinden Mithat Can Özer adında bir çocuğu vardır. Utlu ile Aksu, 1997 yılında boşanmıştır.

1995 yılında Türkiye'de Castrol'un sponsorluğu altındaki belgesel film projesini motosikletle İstanbul-Nepal arasında gerçekleştirmiş ve 'Ex Oriente Lux'- 'Güneş Doğudan Yükselir' adlı bu belgesel ATV'de yayımlanmıştır.

1997 yılında 'Suyun Doğduğu Yere' adı altında yine Castrol'un sponsorluğunda, Castrol Voyager adlı ekibiyle Afrika'yı ve Nil'in kaynağına yolculuğu içeren bir başka belgesel gerçekleştirmiştir.

Motosikletle 3 ayda gerçekleştirdiği ve Mısır, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Uganda ülkelerini içeren belgesel, CINE 5 ve Show TV'de gösterilmiş ve yabancı kanallara pazarlanmıştır.

Başarılı gazeteci Utlu, 1997 yılında Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan'ı içeren 'Steplerin Üzerinde, Gökmavinin Altında' adlı Orta Asya'yı içeren bir başka Castrol Voyager belgeselinin çekimlerini tamamlamıştır.

Ahmet Utlu'nun kurduğu Yol Film adlı prodüksiyon şirketi, Türkiye içinde ve yurtdışında belgeseller çekmeyi sürdürmektedir.