Teşkilat'ın Siyah İnci'si küvete girdi, güzelliği sosyal medyayı altüst etti! TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta yabancı ajan karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Küvetten poz veren güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

TRT1'in rekortmen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle pazar akşamlarına damga vuruyor.

Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kitliyor.

Dizide yabancı bir ajan olan "Siyah İnci" karakterini ise güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.

Siyah İnci'yi oynayan Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Kuruluş Osman'da Targun Hatun olarak seyirci karşısına çıktı.

Siyah İnci küvette

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Bayat, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem oldu.

33 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat, küvete girdi. O anları ölümsüzleştiren Bayat, Instagram hesabından yayınladı.

Cesur pozlarıyla beğeni toplayan Zeynep Tuğçe Bayat, adından söz ettirmeyi başardı.