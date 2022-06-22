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    Teşkilat'ın Zehra'sı ayna önünde sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! 'Su gibisin'

    Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın son paylaşımına beğeni yağdı. Dekoltesiyle dikkat çeken Baysal, ayna önünden poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 08:32
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    Teşkilat'ın Zehra'sı ayna önünde sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! 'Su gibisin'

    Teşkilat dizisinin Zehra'sı güzel oyuncu Deniz Baysal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

    Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, sezon boyunca Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Kolpa'' grubunun kurucularından Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, özel hayatıyla da bir o kadar ilgi konusu.

    Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

    Deniz Baysal'dan ayna pozları

    Kahkül kestiren Deniz Baysal, ayna karşısında sere serpe yere uzanıp poz verdi.

    Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Baysal, "öylesine" notuyla çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

    31 yaşındaki oyuncu, beğeni ve yorumlarla tam not aldı.

    Teşkilat ın Zehra sı ayna önünde sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Su gibisin #1

    Teşkilat ın Zehra sı ayna önünde sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Su gibisin #2

    Teşkilat ın Zehra sı ayna önünde sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Su gibisin #3

    Teşkilat ın Zehra sı ayna önünde sütyensiz pozlarıyla nefes kesti! Su gibisin #4


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