Teşkilat'ın Zehra'sı çatıda güneş banyosu yaptı, o halleri nefes kesti! 'Sen Allah'ın bir lütfusun'

Teşkilat'ın Zehra'sı çatıda güneş banyosu yaptı, o halleri nefes kesti! 'Sen Allah'ın bir lütfusun'

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Baysal'ın fiziği ve doğal hallerine beğeni yağdı.

Teşkilat dizisinin Zehra'sı güzel oyuncu Deniz Baysal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, sezon boyunca Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kolpa'' grubunun kurucularından Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, özel hayatıyla da bir o kadar ilgi konusu.

Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Deniz Baysal çatıda

Çatıya çıkan Deniz Baysal, turuncu takımıyla boydan poz verdi.

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Baysal, o anları ölümsüzleştirerek takipçileriyle paylaştı.

Güneş banyosu yapan güzel oyuncu, beğenileri de kaptı.

İşte o pozlar...