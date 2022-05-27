Teşkilat'ın Zehra'sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle görenlerin aklını başından aldı! 'Fiziğin ateş ediyor'

Teşkilat'ın Zehra'sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle görenlerin aklını başından aldı! 'Fiziğin ateş ediyor'

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Baysal, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan Deniz Baysal, adını Aşk, Ekmek, Hayaller dizisinde canlandırdığı Karaca rolüyle duyurdu.

Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde başrolünü Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya ile paylaştığı Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ile oldukça uyumlu bulunan Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

2019 yılında ''Kolpa'' grubunun kurucularından Barış Yurtcu ile dünyaevine giren güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Güzelliğiyle büyüledi

3 yıldır şarkıcı Barış Yurtcu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Deniz Baysal, Instagram hesabından dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Tepeden topladığı saçları ve kusursuz makyajıyla beğeni toplayan Baysal'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Güzelliği ve fit vücuduyla hayran bırakayan 31 yaşındaki oyuncuya ''Fiziğin ateş ediyor'', ''Güzelik abidesi'', ''Taş gibisin'' şeklinde yorumlar yapıldı.