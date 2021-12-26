Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın eski sevgilisine bakın! Meğer Dilan Çiçek Deniz ile aynı adama aşıkmış...

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta Zehra karakterine hayat veren başarılı oyuncu Deniz Baysal ile güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eskiden aynı kişiyle birlikte olduğunu biliyor muydunuz?

Ekranların tanınan simalarından olan güzel oyuncu Deniz Baysal, "Aşk, Ekmek, Hayaller" isimli dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz karakteriyle tanınmaya başladı.

"Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal, "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide hayat verdiği Hazan Çamkıran rolüyle büyük bir üne kavuştu.

Söz dizisinde canlandırdığı Savcı Derya Duman rolüyle oyunculuğunu konuşturan Baysal, şimdilerde başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterine hayat veren güzel oyuncu, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

2019 yılında 'Kolpa' grubunun kurucularından Barış Yurtçu ile dünyaevine giren Deniz Baysal'ın özel hayatı mercek altına alındı.

FURKAN ANDIÇ İLE AŞK YAŞAMIŞ

Şimdilerde şarkıcı Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz Baysal'ın eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

30 yaşındaki güzel oyuncu, 2015 yılında ''Kaçak Gelinler'' dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Furkan Andıç ile birliktelik yaşadı.

Ünlü oyuncu Furkan Andıç, Deniz Baysal'dan ayrıldıktan sonra güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu çift, yaklaşık 1 yıl süren birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırdı.