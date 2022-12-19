Teşkilat dizisinde Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı siyah elbiseli pozları görenlerin aklını başından almayı başardı.

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

Celal Bayar Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun olan Baysal; Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı ufak projelerle ekrana adım attı.

Kaçak Gelinler sayesinde tanınmaya başlayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ile bunu zirveye taşıdı.

Söz dizisinin ardından Teşkilat'ta Zehra'ya hayat vermeye başlayan Deniz Baysal, tüm Türkiye'nin sevdiği ve tanıdığı biri oldu.

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Baysal, oyunculuğu ile de takdir topluyor.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve akabinde ödüller kazanan Baysal, sosyal medya üzerinden de geniş kitleler tarafından takip ediliyor.

Son olarak siyah elbisesi ile fotoğraf atan güzel isim, sosyal medya üzerinden herkesi büyüledi

Deniz Baysal'dan şov

Her Pazar Teşkilat dizisi ile seyirci karşısına çıkan Deniz Baysal, adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter ve Instagram'ı aktif olarak kullanan oyuncu, hayranlarının aklını başından almayı başarıyor.

Son olarak siyah elbiseli fotoğrafını yayınlayan Deniz Baysal'a yorum yağdı.Güzelliğini öven hayranları, dizideki karakterine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.