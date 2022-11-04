Teşkilat dizisinde Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal, yazdan kalma karesiyle hayranlarının aklını başından almayı başardı. Başarılı isim hem güzelliği hem de özel hayatıyla beğeni topluyor.

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

Celal Bayar Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret okuyan güzel isim; Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi projelerle sektöre adım attı.

Deniz Baysal'ın asıl tanınması ise Kaçak Gelinler sayesinde oldu. Hayat verdiği Kainat karakteri ile gönüllere taht kuran Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ününü ikiye katladı.

Bu diziden sonra hızla kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayan oyuncu, Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde oynayan Deniz Baysal, Zehra karakteri ile seyircisinin karşısına çıkıyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile parlayan Baysal, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla da adından söz ettiriyor.

Yazı bol tatil yaparak ve dinlenerek geçiren güzel oyuncu, güneş banyosu yapmayı ise ihmal etmedi.

Kusursuz bir fiziğe sahip olan Deniz Baysal, güneşin karşısında boylu boyunca uzanıp keyif yaptığı anları da takipçileryle paylaştı.

Baysal'ın o karelerine hayranlarından yorum ve beğeni gelirken, doğallığına ise ayrı bir başlık açıldı.

Deniz Baysal'ın güneş banyosu

Deniz Baysal'ın Instagram'da oldukça güçlü bir kitlesi var. Başarılı oyuncu, 5,7 Milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir kitle tarafından tanınan Baysal, Teşkilat sayesinde bunu ikiye katladı.

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Zehra sayesinde ünlenmeye devam eden Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı her karesiyle de beğenme rekoru kırıyor.

Son olarak yazdan kalma bir fotoğrafı ile gündem olan oyuncu, güneş banyosu yaptığı anlarla olay oldu. Güzel isme hayranlarından yorum yağdı.

Hayranlarının yorumlarını karşılıksız bırakmayan Deniz Baysal, sık sık sosyal medya üzerinden birbirinden güzel karelerini yayınlıyor.