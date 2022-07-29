Teşkilat'ın Zehra'sı güneş banyosu yaptı! Bronz teni ve siyah bikinisi dumur etti.. 'Tablo gibisin'

Teşkilat'ın Zehra'sı güneş banyosu yaptı! Bronz teni ve siyah bikinisi dumur etti.. 'Tablo gibisin'

Teşkilat dizisinde yer alan ve Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, tatilden yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Baysal'ın güzelliği herkesi büyüledi.

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Celal Bayar Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret okuyam güzel isim; Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi dizilerle televizyon dünyasına adım attı.

2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisinde Kainat karakteri ile tanınan Baysal, o dönem Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başladı.

Baysal'ın yaşadığı bu aşk popülaritesini daha çok artırırken, Kaçak Gelinler'in ardından Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan'a hayat verdi.

Bu dizide yer aldığı dönem kariyerinde güçlü bir çıkış yakalayan oyuncu, Furkan Andıç'la olan ilişkisine ise nokta koydu.

Kariyerine odaklanan ve daha sonra Söz dizisinde yer alan Deniz Baysal, 2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile evlendi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Deniz Baysal, şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra'ya hayat veriyor.

Zehra karakteri ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, dizisinin sezon finali vermesiyle soluğu tatilde aldı.

Tatilde güneşlenirken çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Baysal, hayranlarını adeta büyüledi.

Deniz Baysal'dan güneş banyosu

Deniz Baysal, sezonunn yorgunluğunu tatile çıkarak atmaya çalışıyor. Eşi Barış Yurtçu ile birlikte tatil yapan Baysal, kusursuz fiziğini sergilemeyi ise ihmal etmiyor.

Çıktığı tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Baysal'a adeta yorum yağdı. Siyah bikinisiyle uzanırken pozlar veren güzel oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle dikkat, çekti.

Takipçilerinden bazıları Baysal'ın pozlarına, "Tablo gibisin" ve "Ve Tanrı kadını yarattı" gibi yorumlarda bulundu.