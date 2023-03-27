Teşkilat'ın Zehra'sı imaj değiştirdi! Yeni tarzına beğeni yağdı..."Bebek gibisin" Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın kahkülleri beğenildi.

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile asıl çıkışını yakalayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, Zehra karakteriyle beğeni toplamaya devam ediyor.

"Kolpa'' grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Kahküllü Zehra

31 yaşındaki güzel oyuncu, saçlarının tarzını değiştirdi.

Bir süredir uzun kullandığı saçlarına kahkül kestiren Deniz Baysal, son halini instagram hesabından paylaştı.

Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu Baysal'a "bebek gibisin", "çok yakışmış", "güzeller güzeli" yorumları geldi.