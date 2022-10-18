Teşkilat'ın Zehra'sı kasığına kadar açtı, yatağa serildi!

Teşkilat dizisinde Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyaya attığı siyah elbiseli pozu ile hayranlarından tam not aldı.

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

Celal Bayar Üniversitesi'nde UIuslararası Ticaret okuyan güzel isim, 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayınlanan Kaçak Gelinler ile adını duyurdu.

Kainat karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile dikkati çeken Baysal'ın yıldızı, Fazilet Hanım ve Kızları ile daha çok parlamaya başladı.

Bu diziden sonra Söz'e geçen akabinde de TRT'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan dizisi Teşkilat'la anlaşan Baysal, Türkiye ve birçok ülkede tanınan bir yıldız oldu.

Teşkilat dizisinde 3 sezondur Zehra'ya hayat veren ve şarkıcı Barış Yurtçu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren Byasal, sosyal medyanın da dikkati çeken isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi etkileyen Baysal, kusursuz güzelliği ile adından söz ettiriyor.

Yatağın üzerine oturduğu siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile poz veren Baysal, mankenlere taş çıkarttığını bir kez daha kanıtladı.

Güzel oyuncun fotoğrafına hem Türk hem de yabancı binlerce hayranı kalp emojileri bıraktı.

Deniz Baysal güzelliği

Güzel oyuncu Deniz Baysal, siyah elbisesi ile göz kamaştırdı. Derin dekolteli elbisesi ile poz veren Baysal'a yorum yağdı.

Güzel oyuncunun fotoğrafına yorum bırakan yabancı hayranlar da dikkati çekti.

Ünlü ismin birçok ülkede tanındığı ve sevildiği, sosyal medya sayesinde bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Deniz Baysal'ın fotoğrafına, "Çok güzelsin kraliçe" yorumlarını bırakan hayranları, binlerce rebkli kalp emojileri de koydu.