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    • Teşkilat'ın Zehra'sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

    Teşkilat'ın Zehra'sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

    Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, Instagram hesabından paylaştığı son kareleriyle takipçilerini mest etti. Güzelliğiyle büyüleyen Baysal'ın paylaşımına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 19:20
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    Teşkilat'ın Zehra'sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

    Aşk, Ekmek, Hayaller dizisinde canlandırdığı Karaca Yılmaz karakteriyle adını duyuran güzel oyuncu Deniz Baysal, Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

    Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Hazan Çamkıran rolüyle büyük bir üne kavuşan Deniz Baysal, Söz dizisindeki Savcı Derya Duman rolüyle de oyunculuğunu konuşturdu.

    Şimdilerde başrolü Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu ve Ezgi Şenler ile paylaştığı Teşkilat dizisinde rol alan Baysal, dizide Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Partneri Çağlar Ertuğrul ile oldukça uyumlu olan Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    2019 yılında ''Kolpa'' grubunun kurucularından Barış Yurtçu ile dünyaevine giren güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    SON POZLARI MEST ETTİ

    Şarkıcı Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Deniz Baysal, dün 31. yaşını kutladı.

    Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi olan Baysal, paylaştığı son pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

    Paylaşımına ''30+1'' notunu düşen Baysal'a, binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, güzel oyuncunun doğum gününü kutlamayı da ihmal etmedi.

    Oyuncuya, ''Aman Rabbim bu ne güzellik'', ''İyi ki doğdun'', ''Şahane bir yaş olsun'', ''Taş gibisin'' şeklinde yorumlar yapıldı.

    Teşkilat ın Zehra sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! Aman Rabbim bu ne güzellik #1

    Teşkilat ın Zehra sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! Aman Rabbim bu ne güzellik #2

    Teşkilat ın Zehra sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! Aman Rabbim bu ne güzellik #3

    Teşkilat ın Zehra sı omuzlarını açıkta bırakan siyah büstiyeriyle nefes kesti! Aman Rabbim bu ne güzellik #4


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