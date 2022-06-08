Teşkilat'ın Zehra'sı sere serpe uzandı, bacak bacak üstüne attı! Mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Mini elbisesiyle sere serpe uzanıp poz veren Baysal, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar, Aşk, Ekmek, Hayaller, Kaçak Gelinler gibi dizilerde rol alan Deniz Baysal, asıl çıkışını Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle yaptı.

Şimdilerde başrolünü Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya ile paylaştığı Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, dizide hayat verdiği Zehra karakteriyle beğeni topluyor.

Dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ile oldukça uyumlu bulunan Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

2019 yılında ''Kolpa'' grubunun kurucularından Barış Yurtcu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sere serpe poz

3 yıldır şarkıcı Barış Yurtcu ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz Baysal, mini elbisesiyle şezlongta sere serpe uzanıp poz verdi.

Çektirdiği kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baysal, dağınık bıraktığı saçları ve çiçekli elbisesiyle beğeni topladı.

Güzelliği ve fit vücuduyla hayran bırakayan 31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncunun yeşillikler içindeki karelerine eski rol arkadaşı Ezgi Eyüboğlu da kayıtsız kalamadı.

Eyüboğlu, Baysal'ın paylaşımına, ''No nazar'' notunu düşüp nazar boncuğu ve kalp emojileri koydu.