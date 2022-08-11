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- Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un yeri dolduruluyor
Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un yeri dolduruluyor
Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat dizisine, geçen yıl sezon başında final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in katılma aşamasında olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 11.08.2022 - 11:14
- Güncelleme : 11.08.2022 - 11:35
TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon çekimleri başlıyor.
TRT’nin pazar akşamlarına damgasını vuran dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un ayrılığın ardından kadroya yeni oyuncuların katılacağı gündeme gelmişti.
İki sezon Ankara’da çekilen dizi 3. sezonunda İstanbul’a taşınıyor.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı TRT yolcusu
Tims&B imzalı projeye çok özel bir isim katılıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alparslan’ı Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat dizisiyle imza aşamasında.
1982 doğumlu olan Yıldırımer konservatuvar eğitimi aldı. Başarılı oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanan 'Hatırla Sevgili' dizisinde yaşamıştı.