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    Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un yeri dolduruluyor

    Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat dizisine, geçen yıl sezon başında final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in katılma aşamasında olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:35
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    Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un yeri dolduruluyor

    TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon çekimleri başlıyor.

    TRT’nin pazar akşamlarına damgasını vuran dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un ayrılığın ardından kadroya yeni oyuncuların katılacağı gündeme gelmişti.

    İki sezon Ankara’da çekilen dizi 3. sezonunda İstanbul’a taşınıyor.

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı TRT yolcusu

    Tims&B imzalı projeye çok özel bir isim katılıyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alparslan’ı Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat dizisiyle imza aşamasında.

    1982 doğumlu olan Yıldırımer konservatuvar eğitimi aldı. Başarılı oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanan 'Hatırla Sevgili' dizisinde yaşamıştı.

    Teşkilat ta Çağlar Ertuğrul un yeri dolduruluyor #1


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