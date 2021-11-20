Teşkilat'ta izleyicisini şoke edecek gelişme! O ismin bileti kesiliyor

Teşkilat'ta izleyicisini şoke edecek gelişme! O ismin bileti kesiliyor

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinde Gürkan Uygun'un hayat verdiği Yıldırım karakterinin şirketin taleplerini yerine getiremediği takdirde yakın zamanda diziye veda edeceği iddia edildi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Son olarak 22. bölümüyle ekranlara gelen dizide, Gürkan Uygun'un hayat verdiği Yıldırım karakterinin şirketin taleplerini yerine getiremediği takdirde diziye veda edeceği iddia edildi.

TEŞKİLAT YILDIRIM VEDA MI EDECEK?

Yeni dönemde, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi birbirinden usta isimleri kadrosuna katan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta heyecan hat safhada.

Teşkilat dizisinin 14 Kasım Pazar akşamı yayınlanan 22. bölümünde ortaya çıkan bir detay ise dengeleri değiştirecek gibi duruyor.

Yıldırım'ın Türk devletini kötülemek için ne yaparsa yapsın hepsinin elinde bomba gibi patladığına şahit oluyoruz. Türkiye'yi karıştırmak isteyen Yıldırım, görevinde başarılı olamayınca şirketten kendisine 'memnun değiliz' açıklaması iletildi.

Daha önce Yıldırım'ın yerinde rol alan Fadi karakterinin dizinin sezon finalinde ayrıldığına şahit olmuştuk. Bu sahneden sonra Yıldırım karakterinin de sonunun Fadi gibi olacağı iddia edildi.

Eğer Yıldırım şirketin taleplerini yerine getiremezse yakın zamanda diziye yeni dönemde veda eden ilk isimlerden birisi olacak gibi duruyor.