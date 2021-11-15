Teşkilat'ta nefes kesen kavuşma: Annesini kaybedenlere, hiç kavuşamayanlara, yıllar sonra görenlere...

Teşkilat dizisinin dün ekrana gelen yeni bölümünde; Zehra ve kızının kavuşma sahnesi Serdar dahil herkesi ağlattı. Arkada Candan Erçetin'in "Annem" şarkısı çalarken, sahne sosyal medyada konuşuldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Teşkilat dizisi, dün yeni bölümüyle ekrana geldi.

Ankara'da çekimleri devam eden dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav yer alıyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizide, Zehra ve kızı Yağmur'un kavuşma sahnesi herkesi etkiledi.

Yağmur'un kaçırılmasından sonra her yerde onu arayan Zehra, ele geçirildiğinde kendisini zehirledi.

Zehra'nın her zaman yanında olan Serdar ise kızı Yağmur'u bulmak için çok uğraştı ve onları kavuşturdu.

Zehra'nın kendisini öldürmesine engel olmak isteyen Serdar, ilaçları değiştirdi ve Zehra'nın hayatını kurtarmayı başardı.

Teşkilat'ta nefes kesen kavuşma VİDEO

DİZİYE DAMGA VURAN SAHNE

Zehra ve Yağmur'un birbirilerine kavuşmaları herkesi etkilerken, arkada çalan müzik ise duygusal anlar yaşattı.

Candan Erçet'in Annem şarkısı sahneyi izleyenleri ağlatırken, Serdar ise kavuşma anına daha fazla dayanamadı.

Yere uzanarak ağlamaya başlayan Serdar, dizinin son sahnesinde yine beğeni topladı.

Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın oyuncukları, seyirciden bir kez daha tam not aldı.