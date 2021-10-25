Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Yerli kamikaze dron KARGU, düşmanı anında yok etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli Teşkilat dizisi, son bölümüyle adeta nefes kesti. Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'lar damga vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, son bölümüyle de milyonları ekran başına kilitledi.

Teşkilat dizisinin dün akşam yayınlanan 19. bölümüne, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'lar damga vurdu.

Son bölümde, zorlu bir görevde köşeye sıkışan ekibin yardımına, Türk mühendislerinin ürettiği yerli kamikaze dronlar yetişti.

Türkiye'nin gökyüzündeki yeni ordusu STM tarafından milli olarak geliştirilen KARGU vurucu İHA sisteminin düşmanı yok ettiği sahne, adeta nefes kesti.

Teşkilat dizisinde daha önce Bayraktar TB2 SİHA, AKINCI TİHA, MAM-L ve MAM-C Mühimmatları ve KORAL Elektronik Harp Sistemi dahil edilmişti.

Yerli kamikaze dron KARGU, Teşkilat'a damga vurdu VİDEO

STM KARGU DÖNER KANATLI KAMİKAZE DRONE

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen KARGU, tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür.

KARGU platformu, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otonom şekilde seyrüsefer gerçekleştiren ve operatör tarafından görev bölgesinde tespit edilen sabit veya hareketli hedeﬂeri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı ülkelerin envanterinde yer alan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

KARGU sistemi, görev iptali ve eve dönüş fonksiyonları sayesinde tekrar kullanılabiliyor.

''Vurucu İHA Platformu (VİHA)'' ve ''Yer Kontrol Ünitesi'' bileşenlerinden oluşan sistemin, Elektro Optik ve Kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyeti bulunuyor.

KARGU'NUN KABİLİYETLERİ