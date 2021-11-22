Teşkilat'ın dün ekrana yeni gelen bölümünde Ceren'in yanına giden Serdar, "Zehra çok güzel bir kadın. Müthiş bir zeka. Hayranlık uyandırıyor bazen. Ayrıca korkusuz, cesur ve soğukkanlı" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Teşkilat dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, dün yine nefes kesti.

Dizinin dün yayınlanan bölümüne Ceren ve Serdar'ın karşı karşıya geldikleri ve Zehra'dan bahsettikleri sahne damga vurdu.

Serdar karşı karşıya geldiği Ceren'e Zehra'ya aşık olduğunu söyledi ve "Zehra çok güzel bir kadın. Müthiş bir zeka. Hayranlık uyandırıyor bazen. Ayrıca korkusuz, cesur ve soğukkanlı.

Bazen inatçı. Bunların bir önemi yok. Haysiyet, şeref, onur. Hiç duydun mu? Zehra'yı güzel yapan bunlar.

Evet, Zehra'ya aşığım. Her saniye onu düşünüyorum. Yanımda olsa bile.. Bakışları rüyalarıma giriyor." dedi.

Serdar'ın söylediklerinden etkilenen Ceren, "İyi bir yalancı değilsin. Ama sana tek bir şey söyleyeyim. Böyle hikayelerin sonu mutlu bitmez." dedi.

Teşkilat'ta sırlar dökülmeye başladı: Zehra'ya aşığım Ceren! VİDEO