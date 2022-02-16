Teşkilat'tan ayrıldı, EDHO'nun Alparslan'ı ile aynı diziye denk düştü! Oyunculuğun kitabını yazacak

Başrolünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı Adı Sevgi dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Teşkilat'ın yıldızı Adı Sevgi'nin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen'in oturduğu, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi için geri sayım devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Alparslan rolüyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'i buluşturan Adı Sevgi dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Yakında izleyicisiyle buluşacak olan Koliba Film imzalı Adı Sevgi dizisinin yayınlanan tanıtımları büyük ilgi gördü ve sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Çocuk gelinleri ve kadına şiddet konularını ele alacak olan dram türündeki diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

LARA DOLMAÇ ADI SEVGİ'DE

Teşkilat dizisinde Yıldırım'ın kızı Roza karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Lara Dolmaç, ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin kadrosuna dahil oldu.

Lara Dolmaç, konusuyla oldukça iddialı olan dizide oyunculuğunu tekrar konuşturacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda; Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

KONUSU

Gerçek yaşamda örneklerini sıkça görmeye alıştığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan Adı Sevgi, ikinci tanıtımında birçok ipucu verdi.

Öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmen başrolde yer alıyor. Öğretmenin kasabada yarattığı değişim ise dikkat çekiyor.

Adı Sevgi dizisinin sloganı "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" oldu. Dizinin sloganı, sevgiyle ve fedakarlıkla hareket eden genç bir öğretmene olan sevgiyi anlattı.