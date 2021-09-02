Teşkilat'tan nefes kesen 2. sezon tanıtımı! Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ilk kez görüldü

İkinci sezon hazırlıklarını tamamlayan TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, diziye yeni katılan Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ilk kez görüldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, ikinci sezon hazırlıklarını tamamladı.

Tims&B imzalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisinin 2. sezon tanıtımı, ''Vakit geldi, operasyon başlasın!'' notuyla sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kısa sürede büyük ses getiren Teşkilat 2. sezon tanıtımında dikkat çeken iki isim ise Hakan Boyav ile Gürkan Uygun oldu.

''Payitaht Abdülhamid'' ve ''Maraşlı'' dizileriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Hakan Boyav ve Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak akıllara kazınan Gürkan Uygun, yine aynı dizide boy gösterecek.

Teşkilat dizisinin ne zaman ekranlarda olacağı bilinmezken, dün akşam yayınlanan ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken 2. sezon tanıtımında, "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.

Teşkilat yeni sezonuyla yakında TRT 1'de İZLE

TEŞKİLAT SEZON FİNALİ ÖZET

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır.

Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.