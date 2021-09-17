Teşkilat'tan şoke eden tanıtım! Mete Başkan'ın yerine Mit ekibinin başına bakın hangi isim geliyor

Teşkilat'tan şoke eden tanıtım! Mete Başkan'ın yerine Mit ekibinin başına bakın hangi isim geliyor

MİT destekli Teşkilat dizisinin 2. sezon ilk bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda, Turgut Tunçalp'in hayat verdiği Halit Başkan karakterinin Mete Başkan'ın yerine geçtiği görüldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, ikinci sezon hazırlıklarını tamamladı.

Tims&B imzalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisinin 2. sezon ilk bölümünden çarpıcı bir fragman daha geldi.

Yayınlanan fragmanda, son olarak EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in hayat verdiği Halit Başkan karakterinin Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçtiği görüldü.

Bu sahnelerin ardından Mesut Akusta'nın hayat verdiği Mete Başkan'ın akıbeti, dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Teşkilat 2. Sezon 3. Tanıtım İZLE

MESUT AKUSTA DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Mete Başkan karakterine hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmişti.

Sağlığına kavuşan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, diziye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor.

Yeni sezonda Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp'i kadrosuna katan Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak.