Teyzesinin 'Ay parçası'! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'un maviş kızı, parmak ısırttı...

Sunucu Esra Erol, kız kardeşi Bihter Erol ile teyze olma heyecanı yaşadı. Bihter Erol'un kızı Ayşe'yi görenler, maviş gözlerine ve sevimliliğine bakakalıyor.

ATV'de uzun süredir Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, ekranların sevilen simaları arasında.

Özel hayatı ve aile hayatı ile dikkatleri çeken Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol da sosyal medyanın bilinen isimlerinden.

Kameralardan uzak bir hayat yaşayan kardeşi Bihter Erol, Esra Erol'a olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Aytunç Çaltıllı ile mutlu bir evlilik süren Bihter Erol, Instagram'dan aile yaşantısına dair bol bol paylaşım yapıyor.

Eymen isminde bir oğlu olan Bihter Erol, geçtiğimiz senelerde Ayşe Vera isimli bebeğini de kucağına almıştı.

AYŞE'NİN TATLILIĞI PARMAK ISIRTTI

Ayşe, geçtiğimiz günlerde teyzesini ziyarete gitti. Esra Erol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayşe'yi görenler sarı saçları ve mavi gözleri karşısında hayran kaldı. Minik kızın sevimliliği takipçilerin ilgi odağı oldu.

İşte Esra Erol'un minik yeğeni Ayşe..