Petrol
115.82
4.21%
Euro
16.60
2.10%
Dolar
14.89
1.63%
Altın
960.95
2.38%
Borsa
2033
-0.50%
Bitcoin
587.511
-4.12%
BTXN Coin
37.80
-1.43%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif kar 3 C

    Teyzesinin 'Ay parçası'! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'un maviş kızı, parmak ısırttı...

    Sunucu Esra Erol, kız kardeşi Bihter Erol ile teyze olma heyecanı yaşadı. Bihter Erol'un kızı Ayşe'yi görenler, maviş gözlerine ve sevimliliğine bakakalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teyzesinin 'Ay parçası'! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'un maviş kızı, parmak ısırttı...

    ATV'de uzun süredir Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, ekranların sevilen simaları arasında.

    Özel hayatı ve aile hayatı ile dikkatleri çeken Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol da sosyal medyanın bilinen isimlerinden.

    Kameralardan uzak bir hayat yaşayan kardeşi Bihter Erol, Esra Erol'a olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

    Aytunç Çaltıllı ile mutlu bir evlilik süren Bihter Erol, Instagram'dan aile yaşantısına dair bol bol paylaşım yapıyor.

    Eymen isminde bir oğlu olan Bihter Erol, geçtiğimiz senelerde Ayşe Vera isimli bebeğini de kucağına almıştı.

    AYŞE'NİN TATLILIĞI PARMAK ISIRTTI

    Ayşe, geçtiğimiz günlerde teyzesini ziyarete gitti. Esra Erol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ayşe'yi görenler sarı saçları ve mavi gözleri karşısında hayran kaldı. Minik kızın sevimliliği takipçilerin ilgi odağı oldu.

    İşte Esra Erol'un minik yeğeni Ayşe..

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #1

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #2

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #3

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #4

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #5

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #6

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #7

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #8

    Teyzesinin Ay parçası ! Esra Erol un kardeşi Bihter Erol un maviş kızı, parmak ısırttı... #9

     


    İlginizi Çekebilir

    9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman?
    Eğitim

    KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman?

    Görüş Bildir