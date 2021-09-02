Çıkan koronavirüs aşılarının hukuka dayandırılması gerektiğini söyleyen doktorla hukukçunun kavgası sırasında kendine hakim olamayan Erol Köse'nin kahkahaları stüdyoda yankılandı.

TGRT Haber ekranlarında Sevda Türküsev moderatörlüğünde bir araya gelerek aşı tartışması yapan konuklar arasında gergin anlar yaşandı.

Aşı karşıtı olmadığını ancak yapılan koronavirüs aşılarının hukuka uygun olmadığını savunan Dr. Mehmet Okan Özdemir, hukuçunun tepkisiyle karşılaştı.

"HEKİME MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Duruma karşı çıkan Av. Sinan Keskin, "Öncelikle mesleki yükümlülüklerini hatırlatmak istiyorum sayın hekime. Bu yükümlülükler ve sorumluluklar çerçevesinde konuşmasını tavsiye ediyorum. Aşı karşıtı da olabilir olmaya da bilir, bireysel olarak kendin ifade edebilir." dedi.

"BEN HUKUKLA İLGİLİ SORDUM MESLEĞİMİ SORGULADINIZ"

Dr. Özdemir ise mesleğine laf gelmesine sinirlenerek, "Bakın beyefendi siz beni mesleki olarak yargılama durumunda değilsiniz. Ben size hukukla ilgili sordum siz doktorluğumu sorguladınız. Buna karar verecek siz değilsiniz." ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE KAHKAHA ATTI

Aşının bebeklik döneminde uygulanmasına ilişkin tartışma sırasında Erol Köse'nin kahkahaları stüdyoda yankılandı.

Karnını tutarak kahkalar atan Erol Köse'den sunucu Sevda Türküsev ricada bulundu. Erol Köse ise "Ne yahu, ne lütfen? Hayret bir şey ya." diyerek gülmeye devam etti.

TGRT Haber canlı yayınında aşı kavgası çıkınca Erol Köse kahkaha attı VİDEO



"DALGA GEÇEREK FİKİR SAVUNAMAZSINIZ"

Dr. Özdemir ise "Dalga geçerek bir fikir savunamazsınız Erol Bey. Bebeklik aşısı, bu aşılardan daha önemlidir. Çünkü bebeklik aşılarına karşı yapılan bütün virüsler mutasyon geçirmeyen virüslerdir. İsterseniz size tıpı bitirteyim burada anlatayım." açıklamasında bulundu.

ANAYASA ÜZERİNE AŞI TARTIŞMASI

Tartışmanın devamındaysa Dr. Özdemir aşılar için madde olmadığını iddia edince Keskin 72'nci maddeyi öne sürerek aşı yaptırmamanın maddelere dayandırılmasının mümkün olduğunu ancak buna ihtiyaç duyulmaması gerektiğini savundu.

DOKTOR, HUKUKSUZ AŞIYA KARŞI ÇIKTI

Dr. Özdemir ise aşının hukuka dayandırılması konusunda ısrarını dile getirerek, "Madde değil yeni kanun çıkması gerekiyor. 17'nci maddeye uyarlanmış, Meclis'in yeni bir kanun çıkarması gerekiyor. Bu benim yorumum değil, bu en az 50 tane hukukçunun yorumu." ifadelerini kullandı.