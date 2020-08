The Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı

Matt Reeves imzalı ve Robert Pattinson'un başrolünü üstlendiği The Batman filminin ilk fragmanı yayınladnı.

Matt Reeves‘in yönettiği, Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan bu görsellerin bir videodan alınmış gibi görünmesi, ilk tanıtım fragmanının yolda olduğu şeklinde yorumlandı.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTEKİ VERSİYONLAR DA YAYINDA

Nitekim öyle de oldu ve heyecanla beklenen The Batman‘den ilk fragman yayınlandı. Warner Bros. aynı zamanda sızan görsellerin yüksek çözünürlükteki versiyonlarını da paylaştı.

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.

Ayrıca Peter Sarsgaard ve Juliard’dan yeni mezun olan genç oyuncu Jayme Lawson‘ın da çizgiromanlarda yer almayan yeni karakterlere hayat vereceği açıklandı.

Ancak bu açıklamanın yanıltma amaçlı olduğu ve Peter Sarsgaard’ın Two Face olarak da bilinen Harvey Dent’e, Jayme Lawson’ın ise zamanla Batgirl’e dönüşen Barbara Gordon’a hayat vereceği yönünde teorilerin olduğunu da belirtmekte fayda var.

DCFanDome’da film hakkında konuşan Matt Reeves, karakterler hakkında yeni detaylar paylaştı. Colin Farrell’ın canlandırdığı Oswald Cobblepot’un henüz tanıdığımız Penguine’e dönüşmediğini, hatta kendisine Penguin denmesinden bile hoşlanmadığını söyleyen Reeves, The Riddler ve Catwoman gibi karakterlerin de daha önce gördüklerimizden farklı olacağını ifade etti.

Hikâyenin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu söyleyen Reeves, bu cinayetlerin Gotham’daki yozlaşmayla ve Bruce Wayne’in ailesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Bu yanıyla filmi Chinatown’a benzetti.

Reeves, Bruce Wayne Batman olarak henüz yolun başında olduğu için Gotham’daki insanların onu bir kahraman olarak görmediğini, hatta ondan korktuklarını ifade etti.

The Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı VİDEO



ÇİZGİROMANLARINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BİRÇOK KARAKTER YER ALACAK

Matt Reeves’in ifadesiyle “noir bir Batman hikâyesi anlatacak” ve sevilen kahramanın dedektif yanına odaklanacak olan filmde The Riddler, Penguin, Catwoman gibi Batman çizgiromanlarında önemli yere sahip olan birçok karakter yer alacak.

Bu karakterler için önemli oyuncularla anlaşılması, The Batman ile yeni bir üçleme başlatmak isteyen Matt Reeves’in şimdiden devam filmleri için temelleri attığını düşündürüyor. Çok katmanlı, yaşayan bir Gotham yaratmak isteyen Matt Reeves’in, Penguin ve Catwoman gibi önemli karakterleri bu filmde izleyicilere tanıtıp, devam filmlerinde daha derinlemesine incelemesi bekleniyor.

The Batman‘in İngiltere’de devam eden çekimlerine mart ayında süresiz olarak ara verildi. Ancak kontrollü normalleşme sürecine geçilip yavaş yavaş setlere dönülmeye başlanması ile birlikte The Batman’in prodüksiyonuna devam etmek için de hazırlıklara başlandı. Pek çok filmin prodüksiyonuna yeniden başlanan Birleşik Krallık’ta çekimlerine devam edilecek olan The Batman için yeni setler inşa edilmeye başlandı. Filmin mart ayında durdurulan çekimleri, önümüzdeki ay yeniden başlayacak.

1 EKİM 2021'DE VİZYONA GİRECEK

Yeni Batman filminin çekimlerine önümüzdeki ay kaldığı yerden devam edilecek olsa da, altı aylık bu ara vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. Pandemiden önce ABD’de 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenen film, çekimlerin durmasından kısa süre sonra 1 Ekim 2021’e ertelendi.