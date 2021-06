The Last of Us nedir, ne demek? The Last of Us oyununun konusu..

Sosyal medya hesabından YKS’ye girecek öğrencilere başarılar dileyen Muharrem İnce, öğrencilere sınavdan sonra ‘The Last of Us’ oynamalarını önerdi. Peki The Last of Us nedir, ne demek?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Twitter hesabı üzerinden YKS'ye girecek öğrencilere destek olmak için ilginç bir tweet attı.

YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileyen İnce, attığı tweette, "Gençler koşullar ne olursa olsun YKS'de elinizden geleni yapacağınıza inancım tam. Sınava odaklanın, geleceğe kaygıyla değil, umutla bakın. Sınavdan sonra bir The Last of Us atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

İnce'nin paylaşımının ardından The Last of Us ne demek? The Last of Us konusu nedir aramaları hız kazandı.

Peki The Last of Us nedir, ne demek? The Last of Us oyununun konusu nedir? İşte oyun severlerin ilgiyle takip ettiği The Last of Us hakkında bazı bilgiler...

THE LAST OF US NEDİR, NE DEMEK?

The Last of Us, Amerikan oyun şirketi Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Computer Entertainment tarafından 2013 yılında yayımlanan bir aksiyon-macera ve hayatta kalma-korku türlerinde bir video oyunudur.

Oyuncular, kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde genç bir kız Ellie'ye eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel'i kontrol ediyor.

Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan The Last of Us oyununda, oyuncular ateşli silahlar ve doğaçlama silahlar kullanır. Cordyceps cinsinden mutasyona uğramış bir mantarın bulaştığı düşman insanlara ve yamyam yaratıklara karşı savunmak için gizliliği kullanabilir. Çevrimiçi çok oyunculu modda, sekiz oyuncuya kadar işbirlikçi ve rekabetçi bir oyun oynayabilirsiniz.

THE LAST OF US KONUSU

The Last of Us oyunu; tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını, 2033 yılını konu alır.

Hastalık sebebiyle medeniyet büyük ölçüde mahvolmuş ve farklı gruplar hâlinde yaşamak zorunda kalan insanlar, hayatta kalabilmek için birbirleri ve hastalıklılara karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen oyun, orta yaşlardaki erkek karakter Joel'un, hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi, ''Ateşböcekleri'' adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri konu alır. Oyunun büyük bir kısmında Joel, oyuncular tarafından kontrol edilir ve karşılaşılan çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.