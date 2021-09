Haberler

The Matrix 4 fragmanı yayınlandı! The Matrix: Resurrections filmi ne zaman vizyona girecek?

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen The Matrix serisinin 4. filmi ''Resurrections'' fragmanı yayınlandı. Peki The Matrix: Resurrections ne zaman vizyona girecek? İşte The Matrix 4 vizyon tarihi