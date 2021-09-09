The Matrix 4 fragmanı yayınlandı! The Matrix: Resurrections filmi ne zaman vizyona girecek?

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen The Matrix serisinin 4. filmi ''Resurrections'' fragmanı yayınlandı. Peki The Matrix: Resurrections ne zaman vizyona girecek? İşte The Matrix 4 vizyon tarihi

Bir kült haline gelen ve hayranlarının merakla beklediği The Matrix serinin dördüncü filminin tanıtım videosu ve ilk görselleri dün izleyicisiyle buluşmuştu.

Meşhur kırmızı ve mavi haplara vurgu yapılan tanıtımda, fragman tarihine yer verilmişti. Resmi adı "The Matrix: Resurrections" olan filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı.

Kısa sürede binlerce kez izlenen fragmanın ardından filmin vizyon tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, The Matrix: Resurrections ne zaman vizyona girecek? :İşte The Matrix 4 vizyon tarihi...

THE MATRİX: RESURRECTIONS NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği ve kadrosunda; Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.

The Matrix Resurrections Fragmanı İZLE