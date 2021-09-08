The Matrix 4'ten ilk görseller ve tanıtım geldi! Matrix Resurrections fragman tarihi de belli oldu

The Matrix 4'ten ilk görseller ve tanıtım geldi! Matrix Resurrections fragman tarihi de belli oldu

Hayranlarının merakla beklediği The Matrix: Resurrections filminin ilk görselleri ve tanıtım videosu yayınlandı. Meşhur kırmızı ve mavi haplara vurgu yapılan tanıtımda, fragman tarihine yer verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her sektörü etkileyen koronavirüs salgını sinema sektörünü de vurdu. Nihayet salgının hafiflemesiyle birlikte yeni yapımlar izleyiciyle buluşmak için gün saymaya başladı.

Onlardan biri de sinemaseverler tarafından uzun süredir beklenen The Matrix serisinin yeni filmi.

İLK GÖRSELLER VE TANITIM VİDEOSU GELDİ

Bir kült haline gelen The Matrix serinin dördüncü filminin tanıtım videosu ve ilk görselleri yayınlandı. Resmi adı "The Matrix: Resurrections" olan filmin ilk fragmanı için de tarih verildi.

KIRMIZI VE MAVİ HAP SEÇENEKLERİ

''WhatIsTheMatrix.com'' adlı siteye girenler, Matrix filmiyle ikonikleşmiş olan kırmızı ve mavi haplar ile karşılaşıyor. Kırmızı ve mavi hapların üzerinde ''Seçim senin'' yazıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri erişebilme şansı buluyor.

İLK FRAGMAN 9 EYLÜL'DE

Görsellerin dışında paylaşılan kısa bir video ile ilk resmi fragmanın duyurusu yapıldı. Videodaki açıklamaya göre, Matrix Resurrections'ın ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da paylaşılacak.

Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği Matrix Resurrections film,, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

Merakla bekenen filmin oyuncu kadrosunda; Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor.