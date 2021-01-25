The Serpent dizi konusu nedir? İlker Kaleli'nin oynadığı The Serpent nerede yayınlanıyor?

İlker Kaleli’nin çekimleri için Tayland’a gittiği The Serpent dizisinin ilk sahneleri gündeme damga vurdu. Büyük ilgi gören The Serpent dizisinin konusu ne, nerede yayınlanacak? merak ediliyor.

Fox TV'de yayınlanan Öğretmen dizisi 9. bölümde final yaparak seyirciye veda eden 36 yaşındaki başarılı oyuncu İlker Kaleli, yeni projesiyle yurtdışına açıldı.

BBC ve Netflix işbirliğinde hazırlanan ‘The Serpent’ dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Vietnam asıllı bir Fransız olan seri katil Charles Sobhraj’ın sıradışı hikayesini anlatan mini dizide 'Vitali Hakim' adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli’nin sahneleri ortaya çıktı.

Kaleli'nin hayranları The Serpent dizisi hakkında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

The Serpent konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede yayınlacak gibi sorular takipçilerinin gündeminde yer alıyor.

İşte The Serpent dizisiyle ilgili merak edilenler..

THE SERPENT DİZİ KONUSU NEDİR?

The Serpent, 1970’li yıllarda Güneydoğu Asya’da Batılı turistlerin peşine düşen bir seri katilin hikayesini konu ediyor. Charles Sobhraj, Güneydoğu Asya’daki çeşitli ülkelere seyahat eden 20 gezginin cinayetinin sorumlusudur.

Dünyanın farklı kıtalarında hakkında arama emri çıkarılan Sobhraj’ın yakalanma öyküsünün anlatıldığı dizide, Charles Sobhraj’ı Tahar Rahim canlandırıyor. Asya kıtası boyunca genç kadın gezginleri avlayıp öldürmekle suçlanan Charles Sobhraj’ın hikayesini anlatıyor.

1975 ve 1976’da Hindistan, Tayland ve Nepal’in ‘Hippi Yolu’nda genç batılı gezginlerin faili meçhul cinayetlerinin baş zanlısı olan Sobhraj, üç farklı kıtada tutuklama emri ile Interpol’ün en çok aranan adamlarından biri olmuştu.

THE SERPENT OYUNCULARI KİMLER?

Tahar Rahim – Charles Sobhraj

Jenna Coleman – Marie-Andrée Leclerc

Billy Howle – Herman Knippenberg

Ellie Bamber – Angela Knippenberg (later Angela Kane)

Amesh Edireweera – Ajay Chowdhury

Tim McInnerny – Paul Siemons

Chicha Amatayakul – Suda Romyen

Sahajak Boonthanakit – Major General Janthisan

İlker Kaleli – Vitali Hakim

Adam Rothenberg – Gilbert Redland

Mathilde Warnier – Nadine Gires

Supadej ‘Kenneth’ Wongwatanaphan – Yotin

Ellie de Lange – Helena Dekker

James Gerard a- Jules Dupont

Apasiri Kulthanan – Lawana

William Brand – Ambassador van Dongen

Chotika Sintuboonkul – Kannika

THE SERPENT NEREDE YAYINLANIYOR?

8 bölümlük The Serpent dizisi 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 21: 00’ itibarıyla BBC One’da yayınlanıyor.