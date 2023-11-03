The Simpsons nereden izlenir, nerede yayınlanıyor? Simpsonlar neden sarı?

Matt Groening tarafından Fox için yaratılan animasyon televizyon durum komedisi The Simpsons, yüzyıla damgasını vurmuştur.
Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesini konu alan Simpsonslar, eleştirel bir komedidir.
İlk bölüm tarihi 1989 olan The Simpsons, o günden beri ilgiyle takip ediliyor.
Simpsonlar denilince akıllara dizi bölümlerinde araya sıkıştırılan kehanetler geliyor.
Geleceğe dair ipuçları verdiği iddia edilen 754 bölümlük Simpsonlar dizisi, tekrar tekrar izleniyor.
Peki, The Simpsons nerede yayınlanıyor? Simpsonlar nereden izlenir? İşte Simpsons izlemek için bilgiler...
The Simpsons nerede yayınlanıyor?
Simpsonlar animasyon dizisi Disney Plus'ta yayınlanıyor. İzlemek için üye olmanız gerekmektedir.
Sarı çünkü;
Dizinin yaratıcısı Matthew Abram Groening, karikatürlerin göz alıcı olmasını istiyordu. İnsanların TV kanalları arasında gezinirken Simpsons'ın parlak sarı renginin gözleri yakalayacağı fikri hoşuna gitti. Bu da ikonik sarının aileyle özdeşleşmesine neden oldu.