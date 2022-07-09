- Haberler
- Medya Haberleri
- The Sopranos'un yıldızı Tony Sirico hayatını kaybetti
The Sopranos'un yıldızı Tony Sirico hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 09.07.2022 - 10:48
- Güncelleme : 09.07.2022 - 11:07
Son dönemde beyazperdenin efsane sicilyalı karakterlerinde hayat veren aktörler tek tek hayata veda ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Goodfellas'ın efsanesi Ray Liotta ve dün The Godfather'ın Sonny'si James Caan'den sonra bugün de fenomen dizi The Sopranos'un Paulie Gualtieri karakterini canlandıran Tony Sirico hayatını kaybetti.
Alzheimer ile mücadele ediyordu
79 yaşındaki Sirico'nun ölüm haberini ailesi verdi.
Sirico’nun 25 yıl boyunca menajerliğini yapan Bob McGowan, Sirico’nun hayatının son yıllarında Alzheimer ile mücadele ettiğini söyledi.
Sirico, The Sopranos dizisinin altı sezonu boyunca James Gandolfini ile oynamıştı.
1942 yılında New York’ta doğan Sirico, kariyeri boyunca Goodfellas, Cop Land, Mickey Blue Eyes gibi çeşitli gangster filmlerinde rol almıştı.
The Sopranos, 1999-2007 yılları arasında yayınlanmıştı.