Tıklanma uğruna lüks arabanın motorunda yemek pişirdiler! Tıklanma uğruna arabanın motorunda yemek pişiren çift, görenleri hayrete düşürdü. Çiftin yemek yaptığı anlar, sosyal medyada rekor kırdı.

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Sosyal medyada tıklanma uğruna çekilen ilginç videolar hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal medyada içerik üretenler, tıklanma uğruna bu defa arabanın motorunda yemek yaptı.

Lüks arabanın motorunda kıymalı makarna pişiren çift, sosyal medyada tıklanma rekor kırdı.

Lüks arabada yemek

Lüks arabanın motoruna malzemeleri taşıyan çift, yemek yaptıktan sonra yemeyi de ihmal etmedi.

Kıymalı makarna yapan ve arabanın motorunda yiyen çifte sosyal medya üzerinden yorum yağdı.

O anları yayınlayan çift için bazıları, "Tıklanma uğruna bu kadarına da pes" dedi.