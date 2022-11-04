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- Tiktok etkileşimi için yürüyen merdiven bandını yaladı
Tiktok etkileşimi için yürüyen merdiven bandını yaladı
- 04.11.2022 - 12:49
- Güncelleme : 04.11.2022 - 13:00
Avusturya'nın Melbourne kentinde, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jamie Lee Mc Labe, at yarışlarını izlemek için gittiği esnada hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerde beklerken "Bu kadarı da pes!" dedirten bir eylemde bulundu.
Yürüyen merdivenin plastik kayış bantlarını yalayan fenomen kadın, o anlarını cep telefonuyla kaydettirdi.
Tiktok'tan etkileşim almak için yaptı
Kullandığı alkolün etkisiyle bu tarz hareketelerde bulunan fenomen elinde içki şişesi olduğu halde bantları yaladığı anları takipçileriyle paylaştı.
Tiktok etkileşimi için yürüyen merdiven bandını yaladı VİDEO
Çevredekiler tepki gösterdi
Yaşanan olaya tanıklık eden vatandaşlar, kadının hareketine karşı tepki gösterdi.
Sağlık kurallarını düşünmeden her gün yüzlerce insanın ellerini değdirdiği bantları yalayıp kendi sağlığını hiçe saydı.
Uyarılarda bulunan insanlara aldırış etmeyen fenomen, birkaç saniye boyunca yürüyen bandın merdivenini yalamaya devam etti.
O anları sosyal medyada paylaşan fenomen takipçileri tarafından büyük tepki aldı...