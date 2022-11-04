Sosyal medya fenomeni Jamie Lee Mc Labe'den takipçilerini hayrete düşüren bir video geldi... Yürüyen merdivenin şerit bantlarını yalayan kadın sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Avusturya'nın Melbourne kentinde, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jamie Lee Mc Labe, at yarışlarını izlemek için gittiği esnada hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerde beklerken "Bu kadarı da pes!" dedirten bir eylemde bulundu.

Yürüyen merdivenin plastik kayış bantlarını yalayan fenomen kadın, o anlarını cep telefonuyla kaydettirdi.

Tiktok'tan etkileşim almak için yaptı

Kullandığı alkolün etkisiyle bu tarz hareketelerde bulunan fenomen elinde içki şişesi olduğu halde bantları yaladığı anları takipçileriyle paylaştı.

Tiktok etkileşimi için yürüyen merdiven bandını yaladı VİDEO

Çevredekiler tepki gösterdi

Yaşanan olaya tanıklık eden vatandaşlar, kadının hareketine karşı tepki gösterdi.

Sağlık kurallarını düşünmeden her gün yüzlerce insanın ellerini değdirdiği bantları yalayıp kendi sağlığını hiçe saydı.

Uyarılarda bulunan insanlara aldırış etmeyen fenomen, birkaç saniye boyunca yürüyen bandın merdivenini yalamaya devam etti.

O anları sosyal medyada paylaşan fenomen takipçileri tarafından büyük tepki aldı...