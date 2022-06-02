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- TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! 'O ip bir açılsa'
TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! 'O ip bir açılsa'
- Haber Merkezi
- 02.06.2022 - 19:29
Bir süre önce müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Cemre Solmaz, seslendirdiği 'Bir Dilek', 'Deli Hisler', 'Like a Moon' ve 'Geceye Beni Sor Gel' gibi şarkılarla beğeni topladı.
2000 doğumlu olan ve henüz 22 yaşında olan genç fenomen, Ordu'dan İstanbul'a taşındı.
Şimdilerde BKM
YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Solmaz, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Cemre Solmaz'ın güneş banyosu
Milyonlarca abonesi bulunan Cemre Solmaz, son karesiyle takipçilerini büyüledi.
Beyaz mini elbisesiyle güneşin karşısına geçen ünlü isim, 2 kare paylaştı.
Mavi gözleri ve güzelliği ile dikkat çeken Cemre Solmaz, kısa sürede 100 binden fazla beğeni topladı.
Solmaz'a takipçilerinden "Her şey bir ipe bağlı", "Beyaz melek", "Çok güzelsin", "Dünya güzeli" gibi yorumlar geldi.
İşte o kareler...