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    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! 'O ip bir açılsa'

    TikTok videolarıyla üne kavuşan fenomen Cemre Solmaz, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Güneş banyosu yapan fenomen, beyaz elbisesiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 19:29
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    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! 'O ip bir açılsa'

     

    TikTok platformunda çektiği videolarla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Cemre Solmaz, geniş bir hayran kitlesine sahip.

     

    Bir süre önce müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Cemre Solmaz, seslendirdiği 'Bir Dilek', 'Deli Hisler', 'Like a Moon' ve 'Geceye Beni Sor Gel' gibi şarkılarla beğeni topladı.

    2000 doğumlu olan ve henüz 22 yaşında olan genç fenomen, Ordu'dan İstanbul'a taşındı.

    Şimdilerde BKM

    YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Solmaz, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Cemre Solmaz'ın güneş banyosu

    Milyonlarca abonesi bulunan Cemre Solmaz, son karesiyle takipçilerini büyüledi.

    Beyaz mini elbisesiyle güneşin karşısına geçen ünlü isim, 2 kare paylaştı.

    Mavi gözleri ve güzelliği ile dikkat çeken Cemre Solmaz, kısa sürede 100 binden fazla beğeni topladı.

    Solmaz'a takipçilerinden "Her şey bir ipe bağlı", "Beyaz melek", "Çok güzelsin", "Dünya güzeli" gibi yorumlar geldi.

    İşte o kareler...

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! O ip bir açılsa #1

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! O ip bir açılsa #2

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! O ip bir açılsa #3

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! O ip bir açılsa #4

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz güneş vuran teniyle poz verdi, sosyal medya sallandı! O ip bir açılsa #5

     

     

     


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