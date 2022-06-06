TikTok fenomeni Cemre Solmaz minicik büstiyeri ve eteğiyle fizik şov yaptı! '3 milyon vefat'

TikTok fenomeni Cemre Solmaz minicik büstiyeri ve eteğiyle fizik şov yaptı! '3 milyon vefat'

TikTok fenomeni Cemre Solmaz, Instagram'da yeni bir paylaşım yaptı. Güneş ışığının karşısına geçen genç fenomen, kombini ve mavi gözleriyle sosyal medyayı salladı.

TikTok platformunda çektiği videolarla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Cemre Solmaz, diğer mecralarda da oldukça aktif.

Bir süre önce müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Cemre Solmaz, seslendirdiği 'Bir Dilek', 'Deli Hisler', 'Like a Moon' ve 'Geceye Beni Sor Gel' gibi şarkılara imza attı.

2000 doğumlu olan ve henüz 22 yaşında olan genç fenomen, şimdilerde BKM oyuncusu Emre Aslan ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Solmaz, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Cemre Solmaz'dan yeni pozlar

Instagram'da 3 milyon abonesi bulunan Cemre Solmaz, son karesiyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

Mini büstiyeri ve püsküllü eteği ile kamera karşısına geçen Solmaz, peş peşe pozlar verdi.

Mavi gözleri ve güzelliği ile dikkat çeken Cemre Solmaz, görenleri mest etti.