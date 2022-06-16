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    TikTok fenomeni Cemre Solmaz minicik elbisesiyle boy gösterdi, gören bakakaldı! 'Nazar boncuğu gibisin'

    Fenomen Cemre Solmaz'ın katıldığı bir davetten verdiği pozlar, takipçilerini büyüledi. Mavi mini elbise tercih eden Solmaz, beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:04
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    TikTok fenomeni Cemre Solmaz minicik elbisesiyle boy gösterdi, gören bakakaldı! 'Nazar boncuğu gibisin'

    TikTok'un sevilen fenomenlerinden Cemre Solmaz, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Cemre Solmaz, seslendirdiği 'Bir Dilek', 'Deli Hisler', 'Like a Moon' ve 'Geceye Beni Sor Gel' gibi şarkılarla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

    2000 doğumlu olan ve henüz 22 yaşında olan genç fenomen, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

    YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Solmaz, katıldığı bir davette poz verdi.

    Cemre Solmaz'dan yeni pozlar

    Mini saks mavisi bir elbise tercih eden Cemre Solmaz, kombinini güçüm rengi topuklularla tamamladı.

    Bacak boyu ile dikkat çeken fenomen, sarı saçlarıyla takipçileri tarafından prensese benzetildi.

    125 bin beğeni kalan Solmaz'ın son pozlarını gören, "Maşallah", "Nazar değmesin", "Mavi boncuk" gibi yorumlar yazdı.

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz minicik elbisesiyle boy gösterdi, gören bakakaldı! Nazar boncuğu gibisin #1


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