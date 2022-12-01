TikTok fenomeni Cemre Solmaz'dan ayna pozları! Vücudunu saran elbisesiyle nefes kesti...

Ayna karşısından poz veren fenomen Cemre Solmaz, fiziğini gösteren bir kıyafet tercih etti.

TikTok fenomeni Cemre Solmaz, paylaşımları kadar güzelliği ile de gündemde.

BKM oyuncusu Emre Aslan ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Cemre Solmaz, Instagram'dan yayınladığı karelerle dikkat çekti.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan fenomen Solmaz, ayna karşısına cesur anları ölümsüzleştirdi.

Ayna karşısında pozlar

Sarı saçları ve mavi gözleriyle beğeni toplayan Cemre Solmaz, vücudunu saran siyah elbisesiyle poz verdi.

3 kareyi peş peşe yayınlayan Solmaz, fiziğini gözler önüne serdi.

24 yaşındaki fenomen, binlerce beğeni ve yorum aldı.