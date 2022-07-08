TikTok fenomeni Ece Ronay'dan sürpriz! Sarışın oğlu Miran bebek...

Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile geçen Ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Doğuma gün sayan Ece Ronay, oğluna kavuştu. İşte Miran bebek...

1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ece Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümünden mezun oldu.

Şimdilerde TikTok fenomeni olan Ronay, ilk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanındı.

Ece Ronay, kısa sürede dikkat çekti ve yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

Gen. şarkıcı, çıkardığı Karpuz şarkısının ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini daha geniş bir kitleye duyurmayı başardı.

Sosyal meydanın gündemin düşmeyen Ece Ronay, uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Bilir ile hayatını birleştirmişti.

Ronay, yaklaşık 3 aylık hamileyken Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu çift, evlendikten bir süre sonra bebek haberini vermişti. Mehmet Bilir ile Ece Ronay'dan sürpriz haber geldi.

Annelik heyecanı yaşayan genç şarkıcı, oğluna kavuştu.

Oğlu sarışın

Tiktok fenomeni Ece Ronay doğum yaptı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan sevincini paylaşan Ronay, oğlunun sarışın olduğunu söyledi.

Ece Ronay, solunum sıkıntısından dolayı bebeği Miran'ın bir süre küvezde kalacağını söyledi.

İŞTE ECE RONAY'IN OĞLU MİRAN BEBEK...