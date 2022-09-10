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    Tiktok fenomeni Mika Raun dövmesini göstermek için açıldı! 'Senin amacın ne?'

    Sosyal medya fenomeni Mika Raun yeni dövmesini göstermek için cesur pozlar verdi.İşte Mika Raun'un son paylaşımı..
    • 10.09.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 13:32
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    Tiktok fenomeni Mika Raun dövmesini göstermek için açıldı! 'Senin amacın ne?'

    Tiktok fenomeni Mika Raun sosyal medyada gündemden düşmüyor.Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu ve yaptırdığı estetik operasyonları ile  bambaşka biri haline gelen Mika Raun dikkatleri üzerine çekiyor.

    Ünlü fenomen sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ve yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor.

    Tiktok fenomeni Mika Raun dövmesini göstermek için açıldı! Senin amacın ne? #1

    Geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına konuk olan Mika Raun yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu.

    Her paylaşımı olay olan Mika Raun'un son paylaşımı yine olay yarattı.Mika Raun yaptırdığı yeni dövmesini gösterdi.İşte Mika Raun'un son instagram paylaşımı.

    Tiktok fenomeni Mika Raun dövmesini göstermek için açıldı! Senin amacın ne? #2

    Tiktok fenomeni Mika Raun dövmesini göstermek için açıldı! Senin amacın ne? #3

    Tiktok fenomeni Mika Raun dövmesini göstermek için açıldı! Senin amacın ne? #4


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