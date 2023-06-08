Tiktok fenomeni Yaren Alaca fileden crop giydi, beğeni butonu çöktü! "Yerli Lana Del Rey" 20 yaşındaki Tiktok fenomeni Yaren Alaca, son pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Fiziğiyle dikkat çeken fenomen, Lana Del Rey'e benzetildi.

Sosyal medya platformu Tiktok sayesinde üne kavuşan Yaren Alaca, güzelliğiyle dikkat çeken fenomenler arasında.

Henüz 20 yaşındaki Alaca, aslen Bursalı.

Ünlü fenomen Yaren Alaca aynı zamanda "Gözler Üzerimde" şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer alarak iyice ünlendi.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yaren Alaca, son kareleriyle beğeni aldı.

Yaren Alaca'dan cesur pozlar

Fenomen Yaren Alaca iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi ve fileden crop giyip poz verdi.

Dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan ünlü isim beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri ise kendisini dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'e benzetti.