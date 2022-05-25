TikTok ücretli aboneliğe geçiyor

Ücretli abonelik sayesinde TikTok kullanıcıları, sevdikleri içerik üreticilerine aylık belli bir ücret karşılığında abone olabilme imkanı bulacak.

Günümüzün popüler sosyal medya platformu TikTok, her geçen gün bir yenilikle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yıl başında ücretli abonelik sistemini getirmeye hazırlandığı haberleriyle gündeme gelen platform, işe koyuldu.

TikTok’un ücretli abonelik sistemine ilişkin resmi bir paylaşım yapıldı.

İçerik üreticilerine yeni bir gelir kapısı oluşturacak ücretli abonelik özelliğinin bu hafta yayınlanacağı açıklandı.

26 Mayıs’tan itibaren kullanıma sunulacak olan özellikten şu anda yalnızca TikTok davetiyle kabul edilen içerik üreticileri faydalanabiliyor.

Abonelere özel fırsatlar

TikTok’a gelecek yeni özellikle birlikte TikTok kullanıcıları, desteklemek istedikleri içerik üreticilerine aylık belli bir ücret karşılığında abone olabilecekler.

Aylık abonelikle birlikte YouTube ve Twitch gibi platformlarda olduğu gibi kullanıcılar, abonelere özel sohbet, emote’lar ve rozetler gibi pek çok özelliğe sahip olacak.

Fakat tüm bu özelliklerin yanı sıra diğer platformlardan farklı olarak kullanıcılar, canlı yayın sırasında içerik üreticilerinin kameralarını da kontrol edebilecekler.

Yaş ve takipçi kriteri

TikTok tarafından paylaşılan bilgilere göre ücretli abonelik özelliğini aktifleştirmek isteyen içerik üreticileri 18 yaşından büyük olmak zorunda. Bununla birlikte bu içerikten faydalanmak isteyenlerin en az 1.000 takipçiye sahip olması gerekiyor.