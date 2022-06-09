TikToker Mükremin Gezgin olayı nedir, tutuklandı mı? Tepkiler çığ gibi!

TikTok fenomeni olduğu iddia edilen Mükremin Gezgin isimli şahsın, doğum yaptığı ve kucağında bebekle poz verdiği anlar gündeme oturdu, Bakanlık soruşturma başlattı. Ünlülerden peş peşe tepki geldi...

TikTok'ta yaklaşık 1.3 milyon takipçili Mükremin Gezgin'in aylardır hamile taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Kendine hamile süsü vererek 9 ay boyunca "doğurdum, doğuruyorum" temalı videolar çeken Mükremin'e inanıp destek mesajı atan binlerce TikTok kullanıcısı olduğu görüldü.

Bardağı taşıran son damla ise, hastanede doğum videosu paylaşmasıyla oldu.

Ameliyat masasında kurduğu doğum operasyonu mizanseniyle bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin, ülke gündemine bomba gibi düştü.

Mükremin Gezgin'in cinsiyeti erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi sosyal medyada tepki topladı, bunun üzerine ise Bakanlık soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bergüzar Korel başta olmak üzere, magazin dünyasından peş peşe tepkiler geldi. Kimi savundu, kimi eleştirdi...

Milyonlar, "Mükremin Gezgin olayı nedir, tutuklandı mı" merak ediyor.

İşte son gelişmeler...

Mükremin Gezgin tutuklandı mı?

Sosyal medya TikTok'ta fenomen olan Mükremin Gezgin'i konuşuyor. Yeni doğan bir bebekle pozlarını paylaşarak doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin büyük tepki çekti.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

"Gücünüz bana mı yetiyor"

TikTok hesabı kapatılan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor" dedi.

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.

Ünlüler tepki gösterdi

Hem hesabı kapanan hem de soruşturma başlatılan fenomene Ayşe Arman ve Bergüzar Korel sert çıktı.

Mükremin Gezgin bir açıklama yaparak kendini savunurken oyuncu Hazal Kaya ve Pucca da fenomene destek çıktı.

Olaya bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel’den geldi:

"Belli ki yeni doğan"

“Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor!

Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya.”





Hazal Kaya ve Pucca destek çıktı

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'e verilen tepkiyi anlamadığını söyleyerek "Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükrem'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diyerek isyan etti.

Pucca ise, "ne var bunda" diyerek tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.