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- TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu
TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu
- 24.06.2022 - 07:08
Senegal'de doğup ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, TikTok'un en çok takip edilen kullanıcısı olmayı başardı.
Amerikalı Charli D'Amelio'yu geçti
Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142,3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden aldı.
Salgın döneminde işsiz kaldı, TikTok hesabı açtı
AA'nın haberine göre; İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.
"Sessiz komedyen" TikTok videolarını tiye aldı
"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.
Sadece jest ve mimiklerini kullanıyor
TikTok'ta 2,3 milyar beğenisi bulunan ve "khaby.lame" ismiyle tanınan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.
Lame, Eylül 2021'de 100 milyon aboneyi geçen 2'inci TikTok kullanıcısı olmuştu.