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    TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu

    Senegalli 22 yaşındaki Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 143 milyon takipçiye ulaşarak, TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kişisi oldu.
    • 24.06.2022 - 07:08
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    TikTok'ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu

    Senegal'de doğup ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, TikTok'un en çok takip edilen kullanıcısı olmayı başardı.

    Amerikalı Charli D'Amelio'yu geçti

    Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142,3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden aldı.

    TikTok ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu #1

    Salgın döneminde işsiz kaldı, TikTok hesabı açtı

    AA'nın haberine göre; İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.

    TikTok ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu #2

    "Sessiz komedyen" TikTok videolarını tiye aldı

    "Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

    TikTok ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu #3

    Sadece jest ve mimiklerini kullanıyor

    TikTok'ta 2,3 milyar beğenisi bulunan ve "khaby.lame" ismiyle tanınan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

    Lame, Eylül 2021'de 100 milyon aboneyi geçen 2'inci TikTok kullanıcısı olmuştu.

    TikTok ta dünyanın en çok takip edilen kullanıcısı Senegalli Khabane Lame oldu #4


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