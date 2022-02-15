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- TikTok'ta ortaya çıktılar! İşte 'Parlayan Yıldızlar Takımı' kızlarının yetişkin halleri
TikTok'ta ortaya çıktılar! İşte 'Parlayan Yıldızlar Takımı' kızlarının yetişkin halleri
Sabahçılıktan dert yanan, patates kızartmasını unutması ve derse gitmesi gereken iki kızın efsane bestesini bilmeyen yoktur. Parlayan Yıldızlar Takımı kızları büyüdü, yıllar sonra ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 15:01
"Ahanda, ahanda zil çaldı, derse gitmem gerek..." desek, devamını getiremeyecek çok az insan vardır.
Parlayan Yıldızlar Takımı olarak tanıdığımız, bir dönem internette fırtınalar estiren müzik grubu, viral videolar tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.
Bir yandan ritim tutup bir yandan bestesini söyleyen iki minik kız, büyüdü.
GENÇ KIZ OLDULAR
Parlayan Yıldızlar Takımı şimdi nerede diye soranların içini rahatlatacak bir video TikTok'a düştü.
Paylaşılan videodaki gençlerin, ikilinin yetişkin hallerinin olduğu iddia edildi.
İşte karşınızda Parlayan Yıldızlar Takımı'nın şimdiki halleri...
Efsane bestenin sözlerini de şöyle bırakalım:
- Sabahçıyım, okula gelmişim
- serviste uyuya kalmışım
- arkadaşımla gezerken
- mis gibi mis gibi kızartma kokuyor x2
- oh oh çay da yanında x2
- Kahvaltı sofrası tamam
- ama benim karnım hâlâ aç
- eve gitsem de
- bir güzel kahvaltı yapsam
- ding dang dong
- ahan da ahan da zil çaldı x2
- Derse girmem gerek
- kızartmayı unutmam gerek
- çayı içmemem gerek
- gerek gerek
- allah allah gerek...
- son ki üç, dört... parlayan yıldızlar takımı.