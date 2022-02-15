TikTok'ta ortaya çıktılar! İşte 'Parlayan Yıldızlar Takımı' kızlarının yetişkin halleri

Sabahçılıktan dert yanan, patates kızartmasını unutması ve derse gitmesi gereken iki kızın efsane bestesini bilmeyen yoktur. Parlayan Yıldızlar Takımı kızları büyüdü, yıllar sonra ortaya çıktı.

"Ahanda, ahanda zil çaldı, derse gitmem gerek..." desek, devamını getiremeyecek çok az insan vardır.

Parlayan Yıldızlar Takımı olarak tanıdığımız, bir dönem internette fırtınalar estiren müzik grubu, viral videolar tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Bir yandan ritim tutup bir yandan bestesini söyleyen iki minik kız, büyüdü.

GENÇ KIZ OLDULAR

Parlayan Yıldızlar Takımı şimdi nerede diye soranların içini rahatlatacak bir video TikTok'a düştü.

Paylaşılan videodaki gençlerin, ikilinin yetişkin hallerinin olduğu iddia edildi.

İşte karşınızda Parlayan Yıldızlar Takımı'nın şimdiki halleri...

Efsane bestenin sözlerini de şöyle bırakalım:

Sabahçıyım, okula gelmişim

serviste uyuya kalmışım

arkadaşımla gezerken

mis gibi mis gibi kızartma kokuyor x2

oh oh çay da yanında x2

Kahvaltı sofrası tamam

ama benim karnım hâlâ aç

eve gitsem de

bir güzel kahvaltı yapsam

ding dang dong

ahan da ahan da zil çaldı x2







Derse girmem gerek

kızartmayı unutmam gerek

çayı içmemem gerek

gerek gerek

allah allah gerek...