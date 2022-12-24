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    TikTok'tan CZN Burak'a Türkiye'nin 1 numarası ödülü

    CZN Burak, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta Türkiye'nin en iyi içerik üreticisi seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 01:07
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 01:15
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    TikTok'tan CZN Burak'a Türkiye'nin 1 numarası ödülü

    Yaptığı yemek videoları ile Instagram'da fenomen olan, dünyaca ünlü birçok isim ile yan yana bulunan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özdemir, TikTok Türkiye'nin 2022 En Popüler İçerik Üreticisi ödülüne layık görüldü.

    66.5 milyon takipçisi var

    Çeşitli sosyal yardım etkinliklerine verdiği destekle de gölüllerde taht kuran, dünya genelinde 7., Türkiye’de ise 1. sırada yer alan Burak Özdemir'in 66.5 milyon takipçisi bulunuyor.

    TikTok tan CZN Burak a Türkiye nin 1 numarası ödülü #1

    TikTok tan CZN Burak a Türkiye nin 1 numarası ödülü #2

    TikTok tan CZN Burak a Türkiye nin 1 numarası ödülü #3

    TikTok tan CZN Burak a Türkiye nin 1 numarası ödülü #4

    TikTok tan CZN Burak a Türkiye nin 1 numarası ödülü #5

    TikTok tan CZN Burak a Türkiye nin 1 numarası ödülü #6


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