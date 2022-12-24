TikTok'tan CZN Burak'a Türkiye'nin 1 numarası ödülü

CZN Burak, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta Türkiye'nin en iyi içerik üreticisi seçildi.

Yaptığı yemek videoları ile Instagram'da fenomen olan, dünyaca ünlü birçok isim ile yan yana bulunan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özdemir, TikTok Türkiye'nin 2022 En Popüler İçerik Üreticisi ödülüne layık görüldü.

66.5 milyon takipçisi var

Çeşitli sosyal yardım etkinliklerine verdiği destekle de gölüllerde taht kuran, dünya genelinde 7., Türkiye’de ise 1. sırada yer alan Burak Özdemir'in 66.5 milyon takipçisi bulunuyor.