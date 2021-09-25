Timuçin Esen vazgeçmişti! Hz. Mevlâna dizisinin başrol oyuncusu bakın kim oldu

Timuçin Esen vazgeçmişti! Hz. Mevlâna dizisinin başrol oyuncusu bakın kim oldu

TRT'nin dijital kanalı TRT0 için hazırlanan ve hazırlık aşaması 2 yıl süren ''Hz. Mevlâna'' dizisinin çekimleri başladı. Kadrosunda Kaan Yıldırım'ın yer aldığı dizinin başrol oyuncusu da açıklandı.

Son olarak Hekimoğlu'nda rol alan Timuçin Esen'in TRT için hazırlanan ''Hz. Mevlâna'' adlı diziyle başrol için anlaştığı belirtilmişti.

Ancak ünlü oyuncunun, son anda bu rolden vazgeçtiği geçtiğimiz haftalarda haberlere konu olmuştu.

Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız'ın üstlendiği ve büyük bir merakla beklenen ''Hz. Mevlâna'' dizisinin başrol oyuncusu sonunda açıklandı.

MEVLANA'YA BÜLENT İNAL HAYAT VERECEK

Çok yakında izleyicisiyle buluşacak olan dizide, Timuçin Esen'in vazgeçtiği Mevlâna Celaleddin-i Rumi rolünü ünlü aktör Bülent İnal canlandıracak.

5 sezon boyunca TRT ekranlarında yer alan ve başarılı bir Abdülhamid performansı sergileyen Bülent İnal, Hz. Mevlâna karakterini oynamaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

MEVLANA'NIN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın'ın kaleme aldığı Kale Film imzalı dizinin çekimleri, Konya'da özel olarak hazırlanan ve 50 dönüme yayılan TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda başlandı.

Dizi için 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35`i aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkarların dükkanlarından oluşuyor.

Ayrıca 37 ev, 4 kümbet, 3 cami, 1 kilise, 2 han, 1 aşevi, 1 hamam, 4 konak yer alıyor. Hz. Mevlana`nın medrese ve dergahının olduğu yerler de dış surun içerisinde bulunuyor. İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alaeddin Camisi yer alıyor.

MEVLANA'NIN OYUNCU KADROSU

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes de yer alacak.